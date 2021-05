Bij de Veerstraat Noordzijde in Maassluis is in de nacht van zaterdag op zondag een kat in het water terechtgekomen. Het dier klom zelfstandig op een deur van de Monstersche Sluis. Een brandweerman heeft de viervoeter uiteindelijk uit zijn benarde positie bevrijd.

Voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten, meldt een getuige. Medewerkers van een dierenambulance ontfermden zich over het dier.

Het is niet bekend of de kat gewond is geraakt.