Een groep van ongeveer dertig mensen heeft zaterdag een woning aan de Blécourtstraat in Rotterdam-Schiebroek vernield na een ruzie op een feest in de woning. Meerdere ruiten zijn ingeslagen.

Een vrouw raakte gewond door glasscherven en is naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling.

Het is nog onduidelijk of de groep tot de feestgangers behoorde. Ook de aanleiding voor de ruzie is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak.