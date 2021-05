De Rotterdamse haven krijgt 5 miljoen euro extra van het kabinet om de invoer van drugs en andere verboden middelen tegen te gaan.

Het kabinet trekt het geld uit voor de strijd tegen 'ondermijnende criminaliteit' in de Haven van Rotterdam. Luchthaven Schiphol ontvangt 1,9 miljoen euro.

Het extra geld is vooral bedoeld om zwakke plekken in de (lucht)havenlogistiek met extra technologie te verstevigen en de voor criminelen zo belangrijke hulp van binnenuit te bestrijden.

"De menselijke factor is cruciaal. Sámen met de vele op Schiphol en in de Rotterdamse haven werkzame bedrijven richten we ons op werknemers op de kwetsbare plekken, die weinig weerstand kunnen bieden tegen de slechteriken", zei demissionair minister Ferd Grapperhaus vrijdag tijdens een werkbezoek in de bagagekelder van Schiphol.

Werknemers krijgen het advies in onherkenbare auto's te rijden, indeling dienst gaat via loting

Werknemers krijgen het advies niet met door logo's herkenbare auto's naar buiten te rijden, waardoor criminelen zien wie ze moeten hebben. "De indeling van ploegendiensten gaat voortaan via loting, zodat personeelsleden tevoren niet weten waar ze zullen werken , zegt Grapperhaus. "Aan de voorkant moet de screening van kandidaat-medewerkers veel beter, zodat criminele organisaties geen mannetjes op de belangrijke plekken kunnen zetten."

Op verzoek van burgemeester Ahmed Aboutaleb werkt Grapperhaus aan een nieuwe wet waardoor 'uithalers' van drugs eerder strafbaar worden. Nu krijgen jonge mannen die met een rugzak en gereedschap in de uitgestrekte Rotterdamse haven worden betrapt, alleen een boete voor het verblijven op verboden terrein. "Geen twijfel: daar moet specifieke wetgeving voor komen."