Een aantal ziekenhuizen in de Rotterdamse regio hebben zoveel vaccins over dat ze al hun medewerkers een coronaprik geven. Niet alleen het personeel dat direct contact heeft met patiënten, maar ook bijvoorbeeld de kantoormedewerkers krijgen een vaccinatie. Wat dan nog over is, sturen ze terug.

Er zijn enkele oorzaken waardoor er deze ronde meer vaccins zijn dan nodig. Allereerst werden er eerder meer spuiten uit één flacon gehaald. "Onze apothekersassistenten kunnen dit erg goed", zegt het Ikazia Ziekenhuis. Verder krijgen mensen die al een coronabesmetting hebben gehad, maar één prik.

Ook reageerde niet iedereen op de oproep, zowel personeel als bepaalde patiënten. "Er zijn mensen die niet gevaccineerd willen worden, al gevaccineerd zijn of twijfelen", legt het Maasstad Ziekenhuis uit. Soms zat ziekte in de weg.

Na overleg in de regio ontdekten de ziekenhuizen dat er geen tekorten elders waren. Daarom kunnen nu alle medewerkers van in elk geval het Maasstad en Franciscus Gasthuis & Vlietland zich op hun werk laten vaccineren. Ikazia spreekt ook over eerstelijns verloskundigen. Dit ziekenhuis heeft in overleg met de specialisten al een aantal chronische patiënten gevaccineerd.

Vaccins die na deze ronde overblijven, worden teruggegeven. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht doet dit niet. Die nodigen vrijwilligers, verloskundigen, fysiotherapeuten en logopedisten uit met wie zij nauw samenwerken. Daarna volgen de beveiliging, schoonmaak en restaurantmedewerkers.

Het Erasmus MC nodigt voor komend weekend zesduizend medewerkers uit voor vaccinatie. Deze enorme operatie wordt gebruikt om ervaring op te doen voor eind mei, als zes van de zeven regionale ziekenhuizen mogelijk de GGD helpen. Het zou dan gaan om regiogenoten van onder de veertig jaar die gezond zijn.