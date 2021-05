De politie zoekt vijftien verdachten vanwege een bijna dodelijke steekpartij in de buurt van het Rotterdamse metrostation Oosterflank. De groep wachtte vorige maand drie jongeren op, waarna een vechtpartij ontstond.

De steekpartij vond 12 april rond 18.00 uur plaats op het Berlagepad, nabij station Oosterflank. Volgens de politie gebeurde het tijdens een confrontatie tussen twee groepen jongeren uit Rotterdam en Amersfoort. Op sociale media was onenigheid ontstaan. Waar dat over ging, zoekt de politie nog uit.

De drie jongens die in Amersfoort op de trein zijn gestapt, werden bij station Oosterflank opgewacht door groep van zo'n twintig Rotterdammers. Toen het drietal de groep zag, besloten de jongens de wijk in te rennen.

Op het Berlagepad kwam het uiteindelijk tot een vechtpartij. Een van de jongens wist te vluchten, de tweede raakte lichtgewond en hield kneuzingen aan de confrontatie over. De derde werd in zijn zij gestoken.

Hij rende na de steekpartij nog weg, maar zakte zo'n 400 meter verderop in elkaar. In het ziekenhuis bleek dat hij zwaargewond was geraakt. Op straat trof de politie later een bebloed keukenmes aan. Volgens een woordvoerder had het zomaar anders kunnen aflopen. "Het kwartje is de goede kant opgevallen."

Het onderzoek verloopt moeizaam, want de politie heeft tot nog toe pas vijf van de twintig verdachten herkend. Zij zijn niet aangehouden. Van de overige vijftien zijn camerabeelden beschikbaar. Die dreigt de politie op internet te plaatsen wanneer de identiteit van de jongens na 20 mei nog altijd onbekend is.