De Stadsgraanzuiger 19, de laatst werkende graanzuiger in de wereld, vertrekt woensdag uit de Maritiem Museum Haven in Rotterdam. De graanzuiger gaat voor een restauratie naar werf Talsma in Friesland.

De Stadsgraanzuiger 19 maakt deel uit van de buitencollectie van het Maritiem Museum en is vanaf 2023 weer te bewonderen. Dat zal een gedeelte van het jaar in Antwerpen zijn en deels in Rotterdam. Sinds 2015 is het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen mede-eigenaar van het erfgoed.

Het Maritiem Museum noemt de graanzuiger een prachtig voorbeeld van innovatie in de maritieme sector. De Stadsgraanzuiger 19 werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangekocht als een museaal object. Sindsdien onderhoudt een team van vrijwilligers de elevator en geeft het demonstraties.

De reis naar restauratiewerf Talsma duurt enkele dagen en is live te volgen op maritiemmuseum.nl.