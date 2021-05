De GGD Rotterdam-Rijnmond stelt dat het effect van Koningsdag op de besmettingscijfers op dit moment in de cijfers niet zichtbaar is. De Rotterdamse regio telt in een week tijd nog altijd wel de meeste positieve testen van Nederland, maar het zijn er honderden minder.

Waar premier Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie sprak over uitbraken in Amsterdam door Koningsdag, meldt de Rotterdamse GGD die niet. "Er zijn geen harde conclusies mogelijk door het samenvallen van Koningsdag met afschaffing avondklok, opening terrassen en winkels en start schoolvakanties."

Er zijn ook in de regio Rotterdam nog altijd uitbraken in het onderwijs en bij de verpleeghuizen, maar het aantal is gelijk aan eerder. Het aantal positieve testen in de regio daalde volgens de cijfers van het RIVM van 4.516 naar 3.620, maar ook het aantal afgenomen tests liep terug.

"Binnen elke leeftijdsgroep is een daling te zien, de daling aantal testen bij kinderen en jongeren is het sterkst", zegt de GGD. Vanwege de meivakantie hoeven ook niet hele klassen van de basisschool zich te laten testen om weer uit quarantaine te mogen na een positieve test van een klasgenoot of leerkracht.

Rotterdam-Rijnmond staat nu in de middenmoot van Nederland op basis van de cijfers per honderdduizend inwoners. Maar het percentage dat naar de teststraat komt en positief test, blijft hoger dan in de rest van Nederland. Waar in de Rotterdamse regio één op de zeven van de bezoekers positief test, is dat landelijk één op de acht.