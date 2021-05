Twee schepen zijn dinsdagavond op de Oude Maas ter hoogte van Barendrecht en de Heinenoordtunnel op elkaar gebotst. De binnenvaarttanker zou met zijn neus in de zijkant van het vrachtschip zijn gevaren. Beide schepen zijn inmiddels weer vetrokken.

Niemand raakte gewond bij de botsing, zo laat Rijkswaterstaat weten. De Zeehavenpolitie en de Inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek naar wat er is gebeurd. In de zijkant van het vrachtschip - dat leeg is - was een fors gat te zien.

De binnenvaarttanker was geladen met dierlijke vetten. De tank is echter niet dusdanig geraakt dat er gevaar was dat de vetten in het water konden stromen. Het schip heeft aangemeerd in afwachting van het verdere onderzoek.

Omdat het vrachtschip aan de zijkant van de vaargeul lag, had het scheepvaartverkeer geen hinder van de botsing. Zij konden gewoon over de Oude Maas varen.