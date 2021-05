Café 't Haantje in Rotterdam-Lombardijen mag weer open. Dat heeft locoburgemeester Bert Wijbenga dinsdag besloten. Het eetcafé was sinds vorige week woensdag gesloten op last van de gemeente, nadat er een explosief was afgegaan.

Normaal gesproken duurt een dergelijke spoedsluiting van de gemeente twee weken. Dat is bedoeld om de openbare orde te herstellen en uit te zoeken wat precies is gebeurd.

Maar afgelopen vrijdag werd een 21-jarige Amsterdammer aangehouden voor de reeks ontploffingen van afgelopen week, waaronder die bij 't Haantje. De eigenaar van de zaak vroeg daarop weer open te mogen. Dat is nu geregeld.

"We zijn ontzettend blij", zegt eigenaar Diana Bollaart. "We staan de boel nu schoon te maken en gaan woensdag meteen weer open. Het wordt gelukkig mooi weer. Hopelijk kunnen we alle ellende dan snel achter ons laten."

Intussen heeft een doneeractie voor het getroffen café, opgezet door vaste klanten en sympathisanten, al bijna 9.000 euro opgeleverd. Over het andere café dat vorige week werd getroffen door explosies, The Hide Away, wordt woensdag een besluit genomen door de gemeente.