Spelende kinderen hebben zondag menselijke botten gevonden in het riet langs de Oude Maas in Spijkenisse.

De kinderen hebben de botten aan de politie gegeven. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal de botten onderzoeken.

Op 29 maart stuitte een wandelaar op enkele honderden meters van de plek waar de botten werden gevonden op een schoen met een voet er in. Het DNA werd veiliggesteld en er werd gezocht naar een match of vermissing, maar het is nog onduidelijk van wie de voet was.

Onderzoek moet uitwijzen of de botten en de voet aan dezelfde persoon toebehoren.