Meerdere vrachtwagens hebben maandagochtend een lekke band gereden op de A16 ter hoogte van knooppunt Terbregseplein. Eén rijstrook werd daarom lange tijd afgesloten. De oorzaak van de lekke banden was een bout die uit het wegdek stak.

"Het boutje is inmiddels afgeslepen en het probleem is daarmee verholpen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het is nog onbekend hoe de bout in het wegdek terecht is gekomen.

De afsluiting van de rijstrook zorgde maandagochtend voor oponthoud. Rijkswaterstaat zal maandag rond 21.00 uur voor de zekerheid het wegdek nog inspecteren. Voor het onderzoek wordt de hoofdrijbaan afgesloten. Het verkeer kan nog wel passeren.