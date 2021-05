Een drenkeling is in de nacht van zondag op maandag gered uit het water van de Nieuwe Maas in Rotterdam. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Omstreeks 0.30 uur kwam de melding over de drenkeling binnen. Hulpdiensten waren in groten getale ter plaatse.

De brandweer en het Havenbedrijf zochten ter hoogte van de Van der Takstraat naar de vrouw. Hoe zij in het water was terechtgekomen, is nog onduidelijk.