Een woning aan de Dirkslandstraat in de Rotterdamse wijk Charlois is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Omstanders spraken van twee aanhoudingen, maar dit kon de politie maandagochtend nog niet bevestigen.

Rond 2.45 uur kwam de melding over de beschieting bij de hulpdiensten binnen. Er zijn inslagen in de muren van het huis te zien. Ook de ramen zijn beschadigd.

Agenten vonden "een groot aantal hulzen" op straat, meldt een politiewoordvoerder. Het zou gaan om hulzen van een groot kaliber vuurwapen.

De politie onderzoekt de zaak.