De Nederlandse tak van de pro-Palestijnse organisatie BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) heeft voor ophef gezorgd door in Rotterdam honderd anti-Israëlposters op te hangen. Op de posters wordt opgeroepen om medjooldadels uit Israël te boycotten.

Op de posters die in meerdere Rotterdamse straten hangen is te lezen: "Israëlische medjoel = foute boel. Koop geen apartheid." De posters zijn onderdeel van een landelijke campagne tegen de zogenoemde medjooldadels uit Israël. Vooral tijdens de ramadan worden deze mierzoete dadels in Nederland gegeten.

De vrucht is populair onder moslims die meedoen aan de vastenmaand, omdat het vasten elke dag na zonsondergang met dadels wordt verbroken. BDS Nederland, onderdeel van de wereldwijde pro-Palestinabeweging die de Israëlische staat wil boycotten, zegt met de campagne consumenten bewust te willen maken van "Israëlisch gesjoemel met dadels".

Volgens de organisatie telen verschillende Israëlische dadelproducenten medjooldadels op "van Palestijnen geroofde grond". Bovendien hekelt BDS Nederland, die de campagne samen met het Palestina Komitee Rotterdam heeft opgezet, Israëlische dadelexporteurs, doordat zij doen alsof hun dadels uit Arabische landen komen. Zo staan op verpakkingen Arabische letters en ontbreekt vaak informatie over het land van oorsprong.

Op Twitter leiden de posters tot verontwaardiging. "Op Bevrijdingsdag kom ik onderstaande poster tegen in Rotterdam. Schandalig", schreef Tjalling Vonk, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP Rotterdam, eerder. Andere Twitteraars leggen een link met de Tweede Wereldoorlog. "Koop niet bij Joden. Waar doet dit mij ook alweer aan denken?"