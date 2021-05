De politie heeft woensdagavond vijf arrestaties verricht in het Oude Noorden in Rotterdam, nadat daar eerder op de dag een illegaal festival plaatsvond.

Een van de aanhoudingen betrof een zeventienjarige jongen uit Utrecht. Hij bemoeide zich volgens de politie met een andere aanhouding en werd door een agent geduwd en in zijn gezicht geslagen.

"De agent vindt zijn eigen gedrag buitenproportioneel en heeft inmiddels op eigen initiatief een goed gesprek met de jongen gevoerd. Daarbij heeft hij ook zijn excuses aangeboden." De politie doet nog onderzoek naar het optreden van de agent.

Rond 15.30 uur kwamen agenten af op een manifestatie in de Zomerhofstraat in Rotterdam-Noord die meer het karakter had van een dansevenement. De groep werd gesommeerd om te stoppen, omdat ze geen vergunning had voor de bijeenkomst.

Sfeer werd 'snel grimmig' volgens politie

Niet veel later ging de groep ook uit elkaar. 's Avonds verzamelde een deel van de menigte zich echter op de Crooswijksebocht en zorgde daar opnieuw voor geluidsoverlast.

Ter plaatse zagen agenten een auto waaruit muziek klonk. De jongeren kregen de opdracht om het geluid uit te zetten, maar weigerden dit. In plaats daarvan werd de sfeer "snel grimmig", aldus een politiewoordvoerder. "De jongeren slingerden grove beledigingen richting de agenten, werden agressief en keerden zich massaal tegen de agenten."

Agenten voerden enkele charges uit en hielden op de Crooswijksebocht en op de Zaagmolenstraat in totaal vijf mannen aan: twee personen uit Utrecht (zeventien en achttien jaar), twee negentienjarigen uit Tiel en één dertigjarige man zonder bekende woonplaats. Nadien keerde de rust volgens de woordvoerder weer terug.