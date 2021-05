De Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam was woensdagavond tijdelijk afgezet vanwege een mogelijk explosief in een woning.

Het Team Explosieven Verkenning vond alleen een rookgranaat en een luchtdrukwapen in de woning, waarna een 42-jarige man is aangehouden.

De inval was in het kader van een langer lopend onderzoek.