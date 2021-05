De 26-jarige Clayton M. uit Rotterdam is woensdag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. M. gijzelde vorig jaar september twee mannen en reed vervolgens urenlang van pinautomaat naar pinautomaat om hun geld af te pakken.

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september overviel M. met een handlanger - die nog voortvluchtig is - de twee mannen die net uit een avondwinkel in Capelle aan den IJssel kwamen lopen.

M. en zijn handlanger gijzelden de mannen en reden in totaal vier uur rond in de witte SEAT van de slachtoffers, die grote bedragen moesten pinnen in Capelle, Rotterdam en Rozenburg.

Deze bedragen varieerden van 200 tot 250 euro. M. bedreigde de mannen daarnaast met een keukenmes. Ook moesten de slachtoffers hun telefoon, bankpas, pashouder en sieraden afstaan.

M. kreeg dus vier jaar cel voor de gijzeling, met aftrek van drie maanden voorarrest. Daarbij moet M. aan beide slachtoffers een schadevergoeding van 2.405,54 euro betalen. Zelf was de dader niet aanwezig bij de uitspraak. M. was net op vrije voeten na een eerdere veroordeling.