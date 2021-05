Een 42-jarige man is dinsdagavond in Poortugaal aangehouden nadat hij zijn partner had beschoten met een balletjespistool. Dat gebeurde na een ruzie tussen het koppel in hun woning aan de Beatrixstraat.

De politie kreeg rond 22.30 uur de melding van een ruzie in een woning. Eenmaal ter plaatse zagen agenten een vrouw buiten staan. "Zij verklaarde dat er ruzie was, omdat haar man wederom had gedronken."

De agenten liepen de woning binnen om in gesprek te gaan. Daar zagen ze een vuurwapen op tafel liggen. Zowel de man als vrouw is meteen naar buiten gehaald. De vrouw verklaarde vervolgens tegen de politie dat zij door haar man was beschoten tijdens de ruzie. Zij deed later aangifte tegen haar partner.

Direct na de aanhouding hebben agenten de woning doorzocht. Er werd nog een vuurwapen aangetroffen. Het bleken na onderzoek twee balletjespistolen te zijn. Beide wapens zijn in beslag genomen.