GGD Rotterdam-Rijnmond blijft langer testen op het coronavirus in Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel. Beide (extra) locaties zouden eind april sluiten, maar blijven voorlopig nog open. Volgens de GGD laten steeds meer mensen zich testen bij een van de twee locaties.

De testlocatie in sporthal De Wissel in Ridderkerk blijft voorlopig tot en met 14 mei open, die in De Ark in Krimpen aan den IJssel tot en met 21 mei. Voor deze locaties is een afspraak verplicht.

Dat is niet zo in Vlaardingen en de Rotterdamse wijken Crooswijk en Bloemhof. Op die drie nieuwe plekken kan iedereen met klachten tijdens openingstijden (tot 16.00 uur) binnenwandelen.

Voor deze drie testlocaties is gekozen mede met het oog op feestdagen zoals Bevrijdingsdag en het Suikerfeest. De hoop is dat het aantal besmettingen terugloopt door het testen makkelijker te maken.

Sporthal Schuttersveld in Crooswijk opent dinsdag, net als de testlocatie in het Huis van de Wijk Irene in Bloemhof. De testlocatie in sporthal Westwijk in Vlaardingen opent volgende week woensdag. Deze drie locaties zijn open tot en met 28 mei.