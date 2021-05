Bij café 't Haantje aan de Bierens de Haanweg in de Rotterdamse wijk Lombardijen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een ontploffing plaatsgevonden. De politie houdt rekening met een vuurwerkbom. De explosie veroorzaakte forse schade aan ramen en de toegangsdeur van de kroeg. Er is niemand gewond geraakt.

Op het moment van de ontploffing (rond 1.10 uur) was er volgens een woordvoerder van de politie niemand aanwezig in het pand. De politie zegt dat nog niet duidelijk is waarom het horecapand doelwit was.

De eigenaar van het café reageerde op sociale media geschokt. "En dan gooien ze een vuurwerkbom naar binnen. Na al die maanden mogen we eindelijk weer open en dan gebeurt er dit." Op de foto's bij het bericht zijn veel glasscherven te zien.

't Haantje is al decennialang een bekend café voor supporters van Feyenoord. Het was ooit de stamkroeg van Ernst Happel, die tussen 1969 en 1973 de trainer van de Rotterdamse voetbalclub was.