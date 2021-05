Een juwelier in de Ridderhof in Ridderkerk is dinsdagmiddag overvallen. De overvaller dreigde met een vuurwapen en nam verschillende sieraden mee. De dader ging er met een gele boodschappentas op de fiets vandoor. Er raakte niemand gewond.

Volgens een politiewoordvoerder is het personeel behoorlijk geschrokken. De personeelsleden wordt slachtofferzorg aangeboden.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.