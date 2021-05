Ook in regio Rotterdam ervaren mensen dinsdag overlast van de storm. Bij de brandweer kwamen meerdere meldingen over stormschade binnen. Ook het treinverkeer is ontregeld door de harde windstoten.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Langs de kust waait het hard tot stormachtig. Daarbij zijn zware windstoten mogelijk tot 80 kilometer per uur.



De brandweer moest op meerdere plekken in de regio Rotterdam uitrukken, bijvoorbeeld vanwege een loszittend stuk dak of gevel. Tot 12.30 uur ging het om negen binnengekomen meldingen, voornamelijk van "de gebruikelijke stormschades", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het dak van een woning aan de Stationsweg in Zuidland is er door de harde wind deels vanaf gewaaid. De brandweer is ter plaatse gekomen om te assisteren. De weg was tijdelijk vanwege het incident afgezet voor verkeer.

Aan de Korhaanstraat in Rotterdam-Charlois hing het raam van een dakkapel nog maar aan één scharnier en dreigde naar beneden te vallen. Brandweerlieden hebben het raam weer vastgezet.

Een deel van de A16 richting Dordrecht was dinsdagmiddag tijdelijk afgesloten vanwege een ongeluk op de Van Brienenoordbrug. Door de stormachtige wind kantelde een aanhanger.

De vlag die vanwege 4 mei halfstok hing voor het gemeentehuis in Zuidplas is weggewaaid. De gemeente heeft besloten geen nieuwe vlag te hijsen. "Mogelijk wordt later op de dag en afhankelijk van de windsnelheid de vlag opnieuw halfstok gehesen", meldt de gemeente.

Minder treinen en testraat uit voorzorg gesloten

Tussen Rotterdam Centraal en Breda is er vertraging en rijden er minder treinen op de Hogesnelheidslijn. Deze verstoring duurt tot ongeveer 17.00 uur, meldt de NS.

De teststraat in Zuidland is dinsdag uit voorzorg gesloten. De afspraken die al stonden gepland, worden verzet, meldt GGD Rotterdam-Rijnmond.

Het transport van de Suurhoffbrug dwars door de Rotterdamse haven is opnieuw uitgesteld. Deze keer vanwege de storm en harde windvlagen. De in Krimpen aan den IJssel gebouwde brug wordt nu niet aanstaande zaterdag, maar in de nacht van zondag op maandag richting de Maasvlakte gevaren.