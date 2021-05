Een grote uitslaande brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een houtbedrijf aan de Krommendijk in Zuidland volledig in de as gelegd. De brand ontstond rond 1.30 uur en sloeg over naar twee loodsen van het bedrijf. Ook daar bleef niets van over. Niemand raakte gewond.

De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit om het vuur te bestrijden. Anderhalf uur na het ontstaan van de brand sloegen nog altijd grote vlammen uit de loodsen met grote hoeveelheden opgeslagen hout. Het dak van een van de loodsen is ingestort.

Om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen woning werd die natgehouden. Het vuur, dat een enorme rookontwikkeling met zich meebracht, was tot ver in de omgeving te zien. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert de bewoners in de directe omgeving de ramen gesloten te houden.

Het bedrijf, dat is gespecialiseerd in producten van eikenhout, moet als verloren worden beschouwd.

Wat de oorzaak van de brand is, is onbekend. Daar zal nog onderzoek naar worden gedaan.