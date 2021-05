Bijna veertig bewoners van de Schubertstraat in Capelle aan den IJssel spreken in een open brief aan het stadsbestuur en de gemeenteraad hun zorgen uit over de plannen voor een snelfietsroute. Die route, tussen de Algerabrug en metrostation Capelsebrug, kan volgens een onderzoek het beste door de Schubertstraat lopen.

De bewoners schrijven de plannen voor de Schubertstraat volkomen onbegrijpelijk te vinden. "Waarom een 290 meter lange woonerfstraat asfalteren zonder dat dit ook maar enige tijdswinst voor de fietsers vanuit Krimpen oplevert?", vragen de bewoners zich af. Ook vrezen zij voor parkeerproblemen en minder groen.

De snelfietsroute moet verlichting bieden aan de drukte op de Algeracorridor, die wordt geteisterd door files en vertragingen. Door de fietsverbinding te verbeteren zouden mensen worden gestimuleerd de fiets te pakken.

De bewoners zijn bang dat een fietscorridor met voorrang door hun straat de veiligheid voor de wijkbewoners vermindert. "De impact voor de wijkbewoners is volledig genegeerd", aldus de brief. Ook zien zij liever dat andere punten worden aangepakt, zoals de tunneltjes onder de Algeraweg en de Abram van Rijckevorselweg.

Een woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat nog verder naar de plannen gekeken wordt. Ook gaat wethouder Maarten Struijvenberg met een bewoner fietsen.

Eerder zei de wethouder dat de snelfietsroute niet alleen gaat om tijdwinst, maar ook om fietscomfort, het verbeteren van voorrangsregels en het verbreden van fietspaden voor de veiligheid.