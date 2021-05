De A15 bij Rozenburg Centrum is maandagmiddag afgesloten door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. De snelweg is dicht in de richting van Rotterdam. Volgens de ANWB vond er een kop-staartbotsing plaats.

Er zijn diverse hulpdiensten opgeroepen vanwege het ongeluk. Volgens getuigen lekt een van de vrachtwagens brandstof. Het is vooralsnog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Het verkeer wordt omgeleid via de af- en toerit bij Rozenburg. De vertraging bedraagt op dit moment meer dan 45 minuten. Er staat zo'n 3 kilometer file. Het is niet bekend wanneer de weg weer vrijgegeven kan worden.