Een café aan de Hoogstraat in het centrum van Schiedam is zaterdagavond met spoed gesloten door burgemeester Cor Lamers. In het café waren die avond, tegen de coronaregels in, bezoekers aanwezig.

Tijdens de controle troffen handhavers "luidruchtige" cafégangers aan die onder invloed waren van alcohol.

Toen handhavers en politieagenten het café betraden, vluchtten enkele bezoekers naar de woning boven het horecapand. Die woning werd ook doorzocht.

"Daarbij zijn diverse zaken geconstateerd, waaronder onveilige leefomstandigheden, die verder onderzocht worden door het interventieteam woonoverlast", zegt een woordvoerder van de gemeente Schiedam.