In de hal van een flat aan de Tonijnstraat in Rotterdam-Hoogvliet is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vuurwerkbom ontploft. Het trappenhuis kwam vol met rook te staan, waardoor meerdere bewoners via het balkon uit hun woning werden gehaald. Er vielen geen gewonden.

De politie kon al snel concluderen dat de knal was veroorzaakt door een vuurwerkbom. In het trappenhuis werden fragmenten van een vuurwerkmortier aangetroffen. Door de luchtdruk die bij de knal vrijkwam, waren enkele ruiten uit de sponningen gevlogen.

Brand ontstond er niet. Alle bewoners werden geëvacueerd, maar konden anderhalf uur later weer terug naar hun woning. De bewoners die via het trappenhuis door de rook de flat uit waren gevlucht, werden door ambulancepersoneel nagekeken.

De forensische opsporing heeft in de hal en het trappenhuis nog sporenonderzoek gedaan. Het wordt nog onderzocht of er sprake was van een gerichte actie.