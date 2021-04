Het cruiseschip Norwegian Escape krijgt een grote onderhoudsbeurt in het dok van Damen Verolme in de Rotterdamse haven, vlak bij Rozenburg. Het 324 meter lange schip, met aan boord plek voor 44.266 passagiers, komt deze vrijdagavond aan.

Het afgelopen jaar kwamen de Rotterdam en de Westerdam van de Holland America Line al naar Rozenburg, net als de World Dream. Bij een andere Damen-werf, die in Schiedam, ligt momenteel het luxe zeilcruiseschip Wind Star. Eerder was het zusterschip Wind Surf ook in Schiedam voor onderhoud.

De cruisevaart ligt door de coronapandemie op zijn gat, waardoor de rederijen alle tijd hebben om de cruiseschepen voor onderhoud weg te brengen.

De Norwegian Escape heeft twee aquaparken, een zwemparadijs voor kinderen en eentje voor volwassenen, en 's werelds snelste glijbanen aan boord.