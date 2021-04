De politie heeft in totaal 7.004 avondklokboetes uitgeschreven in Rotterdam. Iedere overtreding was goed voor een boete van 95 euro, wat betekent dat in Rotterdam voor 665.000 euro aan avondklokbekeuringen is uitgedeeld

Na drie maanden kwam er woensdag een einde aan de avondklok. In het hele land zijn in die periode meer dan 95.000 mensen beboet, goed voor ruim 9 miljoen euro. Amsterdam is koploper met 10.027 geregistreerde overtredingen.

In Rotterdam ging het op 28 januari mis tijdens avondklokrellen rondom de Beijerlandselaan in het zuiden van de stad. Inmiddels zijn daarvoor 88 aanhoudingen verricht.