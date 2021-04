De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op de Hartmansstraat in Rotterdam een dronken man aangehouden die in een auto vol met wapens reed.

In het voertuig van de man werden drie boksbeugels, munitie, twee werpbijlen, een vizier voor een luchtdrukwapen, twee tasers, twee bussen traangas, een katapult, een machete en illegaal vuurwerk aangetroffen.

"De bestuurder stopte voor ons op de Hartmansstraat", aldus de politie Rotterdam-Centrum op Instagram. "Hij reed langzaam, slingerde en gaf nergens richting aan."

Bij een controle zagen agenten een half opgerookte joint en een boksbeugel in de auto liggen. Dat was voor de politie aanleiding om het voertuig in beslag te nemen.