Bewoners van de Rotterdamse wijk Kralingen zijn in actie gekomen tegen de beoogde sloop van de historische boerderij Voorhoeve van Muyden. Zij willen dat het complex op de gemeentelijke monumentenlijst komt te staan.

"Het is een van de laatste restanten van een groot landgoed", aldus bewoner en protestleider Gerard Jan van Leer over de 114 jaar oude boerderij. "Daarnaast ligt de boerderij tegenover de Joodse begraafplaats en vormt het samen daarmee nog een laatste stukje gebied zoals het vroeger was. Het is heel erg belangrijk om zo'n stukje authentiek Rotterdam te behouden."

De boerderij zou gesloopt moeten worden vanwege de uitbreiding van de Van Ghentkazerne, het hoofdkwartier van de mariniers. Het pand is al met houten schotten dichtgetimmerd.

In de omgeving zijn veel overblijfselen van het toenmalige buurtschap Kralingeroord verdwenen. Daarom moet de boerderij gekoesterd worden, aldus Van Leer. "Het is letterlijk vijf voor twaalf. Als de reddingspoging niet lukt, zou een van de weinige nog bestaande polderboerderijen in Rotterdam verdwijnen."

Een woordvoerder van de Van Ghentkazerne zegt dat de toekomst van de boerderij "nog ongewis" is. "Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen voor dit gebied."