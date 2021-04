De eindexamenleerlingen van het Wolfert Tweetalig aan de Bentincklaan in Rotterdam zijn verontwaardigd dat de directie kolderdag, de laatste dag voor de vakantie inclusief examenstunt, heeft afgelast. Het Wolfert was bang voor de "grootse plannen" en heeft de school vrijdag gesloten. "We zouden geen rare eindexamenstunts uithalen."

In een bericht aan AD Rotterdam laten de leerlingen van de zes vwo-examenklassen weten teleurgesteld te zijn over het afgelasten van hun laatste schooldag en het er ook niet mee eens te zijn. Ze ontvingen donderdagavond rond 19.00 uur een brief waarin stond dat kolderdag niet doorgaat. "Dit is zo flauw", schrijven ze in een gezamenlijk statement.

De leerlingen hadden naar eigen zeggen een speciale commissie in het leven geroepen die alles met de school heeft besproken. "Dingen die ze niet wilden, zouden we ook niet doen. Zo vroegen ze ons om geen andere klassen binnen te gaan, omdat daar examentrainingen gepland stonden."

Wat de "grootse plannen" zijn waarover de school aanwijzingen ontving, weten ze niet. Volgens de leerlingen stonden alleen maar leuke dingen gepland, zoals ballonnen, slingers, spelletjes, muziek en een hapje. "Geen rare examenstunts dus", leggen de leerlingen uit. " We zouden in kostuums naar school komen, dus we hebben allemaal ook nog eens geld uitgegeven voor niets. En aangezien we maar gewoon middelbare scholieren zijn, zijn dat vervelende kosten."

Locatiedirecteur Wendy Groen en rector Rob Fens van Wolfert van Borselen waren vrijdagochtend niet bereikbaar voor een reactie. Gisteravond liet Fens weten dat de locatiedirecteur aanwijzingen had gekregen dat de kolderdag dit jaar grootser zou worden aangepakt dan verwacht. "Gelet op de spankracht van het personeel hebben we besloten om het niet door te laten gaan. Het personeel is echt aan vakantie toe", aldus Fens.