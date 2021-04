De vier minderjarige verdachten van de vuurwerkterreur in de Rotterdamse wijk Lombardijen hebben tot op heden niet verteld waarom ze zoveel schade wilden aanrichten, meldt burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. Ze wilden hierover geen verklaring afleggen.

Het viertal van veertien en vijftien jaar wordt ervan verdacht in wisselende samenstellingen vier incidenten te hebben veroorzaakt.

Het gaat om het veroorzaken van een explosie in een kerstboom van 7,5 meter hoog en de vuurwerkincidenten bij basisschool De Catamaran, een voertuig en het kantoor van de stadsmarinier. Voor andere overige vuurwerkincidenten bestond geen bewijs.

Een team van 22 rechercheurs onderzocht de zaak. Er werd een bedrag van 7.500 euro uitgeloofd voor de gouden tip, maar het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of deze ook is uitbetaald.

De politie hield zeven verdachten aan; zes van veertien en vijftien en een achttienjarige. Vijf van hen zaten vast vanwege het onderzoek, van wie er alsnog één in vrijheid werd gesteld.

De andere vier verdachten zijn inmiddels voorlopig ook uit hun hechtenis, maar ze moeten voldoen aan strikte voorwaarden, zoals onder meer begeleiding van de jeugdreclassering, een contactverbod met de andere verdachten en een avondklok. Ook moeten ze zich voor de rechter verantwoorden.