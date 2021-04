In kapperszaak en schoonheidssalon Chez Anahid aan de Dr. de Visserstraat in Rotterdam-Noord heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed. Volgens een ooggetuige heeft een vrouw brandwonden opgelopen.

Een ooggetuige zegt dat de vrouw rond 14.00 uur "totaal in paniek" buiten stond. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Een woordvoerder van de brandweer kan nog niet bevestigen of er mensen gewond zijn geraakt.

"De aanwezigen in het pand wisten zelf naar buiten te komen", meldt een woordvoerder van de brandweer. Het pand is binnen zwartgeblakerd en alle ruiten in de gevel zijn gesprongen. Volgens de woordvoerder is de winkel volledig uitgebrand.

Meerdere ambulances, politiewagens en de brandweer reden af en aan naar de Dr. de Visserstraat. Het vuur was rond 14.30 uur onder controle. De huizen boven de kapperszaak zijn gecontroleerd op rook. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.