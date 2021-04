Een vrouw is donderdagochtend onwel geworden en overleden toen ze de rij voor een coronatest stond bij testlocatie Rotterdam Ahoy. Dat maakt de GGD-Rotterdam Rijnmond bekend. De testlocatie was de hele ochtend gesloten, maar is nu weer open.

De vrouw stond in de wachtrij toen ze zich niet lekker begon te voelen. Medewerkers van de testlocatie hebben haar gereanimeerd. Dat werd door ambulancepersoneel overgenomen, maar mocht niet meer baten voor het slachtoffer. Het is niet bekend wat de vrouw fataal werd.

Om de nabestaanden van de vrouw de rust te geven om afscheid te nemen, werd de locatie tijdelijk gesloten. "Ook de medewerkers zijn erg geschrokken", zegt een GGD-woordvoerder.

Medewerkers hebben mensen die nog op hun coronatest stonden te wachten, doorverwezen naar andere teststraten. Het is onbekend of er mensen zijn afgebeld, meldt de woordvoerder.