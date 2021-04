Brandstofbedrijf Neste vertimmert de raffinaderij op de Maasvlakte in Rotterdam voor 190 miljoen euro. Na de verbouwing kan de brandstoffabriek behalve biodiesel ook hernieuwbare kerosine maken.

Deze donderdagochtend aangekondigde investering staat los van de plannen van Neste om een tweede raffinaderij in de Rotterdamse haven te bouwen. Dat besluit valt eind dit jaar of begin volgend jaar. Daarmee is ongeveer 1,5 miljard euro gemoeid.

Neste maakt hernieuwbare brandstof van onder meer slachtafval. De vraag daarnaar groeit bij luchtvaartmaatschappijen die schoner willen vliegen. Nu produceert Neste 100.000 ton vliegtuigbrandstof en na de verbouwing kan ze het vijfvoudige leveren. De productiecapaciteit van de raffinaderij op de Maasvlakte groeit niet; als die meer kerosine maakt, zal ze minder diesel produceren.

De verbouwing moet in de tweede helft van 2023 gereed zijn. Volgens Neste-bestuurder Thorsten Lange staat de luchtvaart 'op een keerpunt naar een duurzame toekomst'. De vicedirecteur hernieuwbare luchtvaart van het bedrijf voelt zich daarbij gesteund door de klimaatambities van de Europese Unie die vliegmaatschappijen wil verplichten minder vervuiling uit te stoten.