De bouw van een 8 miljoen euro kostend opleidingsschip van het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC) is begonnen. De doop van de hypermoderne en schone Ab Initio staat volgend jaar september gepland.

In Servië wordt nu het staal gesneden dat nodig is voor Ab Initio (Latijns voor 'vanaf het begin'). "In augustus komt het casco (de romp) naar de werf van Concordia Damen in Werkendam om te worden afgebouwd tot ons nieuwe vlaggenschip", legt projectleider Nicole van Spronsen uit.

Van Spronsen 'vocht' het afgelopen jaar voor extra geld om het duurzaamste leerschip van Nederland te realiseren. De schoolleiding stelde minder dan de helft beschikbaar voor dit schip, dat de huidige opleidingsvaartuigen (de Prinses Beatrix en de Prinses Christina) moet gaan vervangen. De 'Prinsesjes', zoals ze liefkozend worden genoemd, hebben achttien jaar dienst gedaan.

"We hebben overal om bijdragen gevraagd. Van overheden tot bedrijven. Het ambitieniveau ligt hoog, zodat we meer dan klaar zijn voor de toekomst." Aan boord zijn ook 37 slaapplekken, want hoewel het schip vooral in en om Rotterdam zal varen, worden ook buitenlandse tochten gemaakt. "Dat zijn eveneens leermomenten. Als je je hut moet bijhouden en toiletten moet schoonmaken, lijkt dat al aardig op de dagelijkse routine op een binnenvaartschip."

Het schip krijgt een elektromotor. De accupakketten daarvan kunnen worden opgeladen met walstroom of via de zonnepanelen op het dek. En anders via de twee dieselgeneratoren, al wil Van Spronsen één generator het liefst vervangen door een waterstofsysteem. "We mogen van de werf nog steeds moderniseringen doorvoeren. Maar goed, voor het waterstofsysteem is nog 8 ton nodig. We werken er hard aan om dat voor de zomervakantie binnen te halen."