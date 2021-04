Hoogleraar Hans Severens vertrekt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam naar aanleiding van onderzoek naar zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de universiteit is "in goed overleg besloten" dat Severens per 1 augustus opstapt.

Over de inhoud van twee onderzoeksrapporten wil de EUR niets kwijt. Deze blijven vertrouwelijk.

Een interne commissie begon eind 2019 met een onderzoek, nadat twee klachten over Severens waren binnengekomen. Nadat begin 2020 het rapport was verschenen, schakelde het bestuur van de universiteit ook nog een extern onderzoeksbureau in.

Severens legde zijn functie van prodecaan aan de Erasmus School of Health Policy & Management in afwachting daarvan al neer. Hij richtte zich "volledig op zijn onderzoekstaken", vult een woordvoerder van de universiteit aan.

Bestuursvoorzitter Hans Smits van de universiteit noemde de zaak in een interview met NRC destijds "buitengewoon pijnlijk". Hij wilde toen ook niet in detail treden. "Het enige wat ik kan zeggen is dat er door twee vrouwen klachten zijn geuit over deze decaan en dat het gaat om serieuze #metoo-klachten", zo citeerde de krant Smits op 3 maart 2020.

Severens is in zijn vakgebied een bekende wetenschapper. Hij was ook enkele jaren vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Sinds 2009 werkte hij als hoogleraar in Rotterdam, daarvoor in Maastricht. Als onderzoeker hield hij zich onder meer bezig met de economische kant van medische technologie.