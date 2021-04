Bij de Primark op de Coolsingel stond woensdagochtend al een enorme rij met mensen. De kledingwinkel in het Rotterdamse centrum is voor de eerste keer open zonder afspraak. De gemeente houdt de drukte in de gaten.

Door de grote belangstelling ging de winkel woensdag iets eerder open dan gepland. Om 8.00 uur stonden de eerste mensen al bij de ingang van de Primark te wachten. De rij liep van de net geopende winkel helemaal tot aan de WTC Beurs.

"Ik begrijp die drukte wel", zegt wethouder Roos Vermeij. "Het is een nieuwe winkel op een bijzondere plek. Iedereen is benieuwd. We houden de drukte in de gaten. Mijn oproep zou zijn: ga hier volgende week winkelen. Dan is-ie er ook nog. Of ga pas als het weer rustiger is."

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hield vorige week al rekening met drukte in het centrum. Met de Primark ging Aboutaleb in gesprek. "Als de rij buiten langer is dan aanvaardbaar, moet de eigen beveiliging ingrijpen", zei hij.