De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een illegaal feest met zo'n honderd bezoekers in een woning aan de Westzeedijk in Rotterdam beëindigd. Alle feestgangers zouden 50 euro entree hebben betaald voor het feest. Twee personen zijn aangehouden.

De politie ontving meerdere meldingen van geluidsoverlast. "Toen we ter plaatse waren, hoorden we een onwijs kabaal uit het pand komen. We werden opgewacht door een groep met allemaal verschillende melders", aldus de politie.

Toen de politie aanbelde, werd er niet opengedaan. Agenten hebben een uur voor het pand gestaan en kregen uiteindelijk een machtiging om binnen te treden. Een slotenmaker heeft de deur geopend.

Volgens de politie werd er in de woning een ravage aangetroffen. Er stonden vijf flessen van 16 liter lachgas en er lag een hoeveelheid cocaïne. De geluidsinstallatie is in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden, omdat zij de woning niet wilden verlaten.