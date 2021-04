Een achttienjarige man is dinsdagavond op de Leklaan in Ridderkerk in zijn been gestoken. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de dader.

"We vermoeden dat er een ruzie voorafging aan de steekpartij", zegt een woordvoerder van de politie.

De dader, van wie tot dusver geen signalement bekend is, vluchtte direct na de steekpartij weg in onbekende richting.