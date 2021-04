Een koe van de Floating Farm, een drijvende boerderij aan de Gustoweg in Rotterdam, is dinsdagochtend in het water van de Nieuwe Maas gevallen. Het dier is uiteindelijk met een kraan op de kant getakeld.

De hulpdiensten kregen rond 10.45 uur de melding dat een koe in het water terechtgekomen was. Naast de brandweer was ook het Havenbedrijf Rotterdam met een boot aanwezig om het dier op de kant te helpen.

Vanuit Den Haag kwam een speciale kraan ter plaatse om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden. Dit lukte uiteindelijk na een uur.

Het is nog niet bekend hoe het dier in het water kon belanden.