De gemeente Krimpenerwaard zoekt een nieuwe burgemeester sinds Roel Cazemier in maart liet weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. De gemeenteraad geeft aan het belangrijk te vinden dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in Krimpenerwaard meedenken over de nieuwe bestuurder.

De gemeenteraad stelt, in zoektocht naar een opvolger, een profielschets vast. Hierin wordt beschreven welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

Met behulp van een online enquête kunnen inwoners door middel van korte vragen aangeven wat zij belangrijk vinden. De vragenlijst kan tot woensdag 12 mei worden ingevuld.

De resultaten van de enquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Het is aan de commissaris van de Koning om een besluit te nemen over de opvolger van Cazemier.

Het is nog niet bekend op welke termijn de nieuwkomer zou kunnen aantreden.