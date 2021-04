De rechtbank Rotterdam heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen twee Albanezen voor grootschalige handel in harddrugs.

De vangst van 600 kilo cocaïne in twee Rotterdamse woningen werd in november door de politie naar buiten gebracht. Een getuige had alarm geslagen, omdat een duo geregeld met grote boodschappentassen de luxe woontoren in- en uitliep.

Na het bekijken van camerabeelden en uit observaties van de politie bleek het te gaan om verdachten Muharrem D. (29) en Nilson B. (29), die een appartement op de tiende etage als bestemming hadden.

Ze werden opgepakt in een woning aan de Lange Hilleweg. Op het moment dat het arrestatieteam binnenviel, lagen de twee verdachten daar te slapen. Om hen heen stonden boodschappen en verhuisdozen met cocaïne. In de woning vonden agenten ook een sleutel van het appartement in de woontoren en een afstandsbediening voor de parkeergarage.

De partij drugs vertegenwoordigt na versnijding een waarde van ongeveer 45 miljoen euro. Dat staat gelijk, zo rekende de aanklager eerder deze maand voor, aan 1.250 modale jaarsalarissen.