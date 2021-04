Bij een steekpartij in een woning aan de Bloemstraat in het centrum van Rotterdam zijn twee personen gewond geraakt. Beide mannen zijn aangehouden door de politie.

Het incident gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Hulpdiensten kregen de melding na 1.00 uur. "Er ontstond een ruzie tussen twee mannen in de woning. Van beide kanten is er naar elkaar gestoken", vertelt een politiewoordvoerder.

Een van de twee mannen is met steekwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. De ander is nagekeken in de ambulance.

Beide mannen, een dertigjarige Rotterdammer en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn aangehouden.

De politie doet nog onderzoek naar het incident.