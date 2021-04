Burgemeester Martijn Vroom heeft in een brief aan horecaondernemers uit Krimpen aan den IJssel laten weten dat zij geen huur hoeven te betalen voor de terrassen. Deze gaan aanstaande woensdag weer beperkt open.

Ook heeft burgemeester Vroom aangekondigd het terrasseizoen te zullen verlengen. Deze loopt op 1 oktober van dit jaar af, maar die termijn is nu opgeschoven naar 1 april 2022. Dit betekent dat terrassen

Het gebaar richting de door de coronacrisis getroffen horecabranche is een voortvloeisel uit een motie vanuit de gemeenteraad. Eind maart droegen zij het college van burgemeester en wethouders op ruimhartig om te gaan met de terrassen en het terrasseizoen te verlengen. Hier is het college nu dus in mee gegaan.

Ondertussen maken Krimpense ondernemers zich op voor de voorzichtige heropening van de terrassen. Vanwege de coronacrisis krijgen zij daar letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor. Zo is het voor inwoners niet mogelijk om bezwaar te maken tijdens een inspraakprocedure voor een tijdelijke exploitatievergunning. Die tijdelijke uitzondering geldt voor heel dit kalenderjaar.