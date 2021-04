In Rotterdam is deze week een derde teststraat geopend voor wie dit weekeinde een negatieve test nodig heeft voor een proefevenement. De locatie is bij het stadion van voetbalclub Excelsior.

Onder anderen supporters van Eredivisie-clubs Feyenoord en Sparta kunnen bij de stadgenoot uit Kralingen terecht om zich te laten testen. In totaal gaat het om 8.500 voetbalfans die dit weekeinde in Rotterdam op de tribune zitten: 2.000 op zaterdag bij Sparta-VVV en 6.500 een dag later bij Feyenoord-Vitesse.

Bij de eerder geopende teststraten bij Ahoy en het Marconiplein was amper plek om op tijd te kunnen testen voor de evenementen van dit weekeinde. Daarom is de derde locatie op Boudesteijn geopend.

Bezoekers van onder meer dierentuinen, theaters en pretparken moeten bij de ingang een negatieve coronatest van maximaal veertig uur oud laten zien. De proefevenementen maken deel uit van Fieldlab Evenementen, dat onderzoekt hoe activiteiten veilig gehouden kunnen worden gehouden in de coronacrisis.

Naast het stadion, het museum en de concertzaal is dit weekeinde ook casino Roman Palace aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam open voor wie een afspraak én een negatieve test heeft. Volgend weekeinde staan een wedstrijd van Excelsior, een beachvolleybaltoernooi in Nesselande en één dag Diergaarde Blijdorp op het programma.