De Croosboot lijkt terug te keren in Rotterdam. De eigenaren van de legendarische rondvaartschuit in de Rotte hebben een subsidie van de gemeente Rotterdam ontvangen waarmee er een opstapplaats bij eetcafé 't Trefpunt kan komen.

Voor de aanleg van de steiger was in totaal 65.000 euro nodig, waarvan een deel van de gemeente komt. Raadsleden Benvenido van Schaik en Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam hadden zich hard gemaakt voor de subsidie.

De Croosboot was aan het einde van de vorige eeuw een populaire toeristische attractie in Rotterdam, maar verdween in 2007 na het overlijden van de man van medeoprichter Jeanne Aaij. Aaij kon het beheer van de Croosboot niet in haar eentje bolwerken en stopte.

De gebroeders Den Haan willen de lijn nieuw leven inblazen en hebben eerder dit jaar de rondvaartschuit gerenoveerd. Met de komst van de aanlegsteiger staat niets meer een terugkeer van de Croosboot in de weg. De eigenaren gaan huur betalen voor het gebruik van de opstapplaats.

De bouw van de steiger, inclusief het verkrijgen van de vergunningen, neemt ongeveer zes maanden in beslag, meldt het college van burgemeester en wethouders. Het is nog niet duidelijk wanneer de Croosboot definitief gaat varen.