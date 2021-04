De verkeerssituatie op en bij de N457 en N219 moet zo snel mogelijk worden aangepast. Dit om te voorkomen dat de komst van het Vijfde Dorp in Zuidplas leidt tot een verkeersinfarct (volledig vastlopen van verkeer). Dat vindt de gemeenteraad van Zuidplas, die deze week het masterplan voor het Vijfde Dorp besprak.

Het 'Vijfde Dorp' is het groene gebied tussen Gouda en Zevenhuizen, waar achtduizend nieuwe woningen worden gebouwd.

"De hoofdwegen in het gebied waar het Vijfde Dorp moet komen, lopen nu al regelmatig vol", stelt raadslid Peter Molenaar (CU/SGP). Hij denkt dat de huidige wegen het verkeer van en naar het Vijfde Dorp straks niet kunnen opvangen. "Hoe kan het zijn dat 20.000 nieuwe inwoners dan niet voor een verkeersinfarct zorgen?" vraagt hij zich af. Zijn advies: begin "voor de muziek uit" met aanpassingen. Molenaar: "De eerste vijfhonderd woningen worden ontsloten via de Middelweg. De aanpassingen daar moeten nu al starten. Maar ook met de N219 moeten we niet wachten."

Ook VVD, CDA en D66 geloven niet dat openbaar vervoer en fietspaden al het extra verkeer kunnen opvangen. "Bereikbaarheid per auto blijft belangrijk", stelt Annika van Gerwen (VVD). "Eerst bewegen en dan bouwen, we hebben daar zorgen over, met name voor de N219."

Wethouder Jan Hordijk wil snel investeren in de wegen. "We overwogen al een ongelijkvloerse kruising aan te leggen bij de Middelweg naar de N457, maar dat bleek toch niet wenselijk." Hordijk zegde Molenaar toe serieus te kijken of de N219 eerder kan worden aangepast dan gepland.

Alternatief

Bewoners en bedrijven aan de N219 en Eerste Tochtweg hebben zich verenigd in een comité. Dat pleit voor een alternatief voor de huidige plannen en wil dat de N219 wordt omgelegd, zodat de verkeerssituatie veiliger wordt. Ook bepleit het comité een ontsluiting van het Vijfde Dorp via de Parallelweg-Noord en niet via de N219, en wil een slimme afsluiting van de N219, zodat alleen lokaal verkeer die nog kan gebruiken.