De Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en Inholland in Rotterdam roepen studenten en het personeel op gebruik te maken van sneltesten. Maandag worden de lessen op locatie na bijna vijf maanden hervat en mogen studenten één keer in de week naar de collegebanken.

De universiteit en de hogescholen waren al ingericht op de anderhalvemeterregel.

"Uiteraard vinden we het jammer dat we niet nog sneller meer fysiek onderwijs kunnen aanbieden aan onze studenten", zegt prof. dr. Ed Brinksma, voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit.

"We begrijpen echter ook heel goed dat we verantwoordelijk moeten omgaan met onze deels herwonnen vrijheid, omdat de situatie in de ziekenhuizen nog steeds kritiek is. We volgen dan ook de lijn van de regering en laten we vasthouden aan het feit dat we hieruit gaan komen. De eerste stap is gezet."

Het kabinet maakt bijna een half miljard euro vrij voor twintig miljoen sneltesten. Het gebruik is vrijwillig. "Maar wij zien het wel als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan het bestrijden van besmettingen. We doen dus wel een appel op studenten en medewerkers om ze te gebruiken. Het is een aanvulling op de bestaande overheidsmaatregelen", zegt een woordvoerder van Hogeschool Rotterdam.

De 40.000 studenten van de hogeschool krijgen iedere week twee sneltesten thuisgestuurd. Ook de Erasmus Universiteit en Hogeschool Inholland doen een beroep op de studenten om gebruik te maken van die sneltesten.

Niet alle opleidingen beginnen maandag met de hervatting van het fysieke onderwijs. "Een paar opleidingen willen maandag starten met onderwijsactiviteiten in ons gebouw", zegt een woordvoerder van Inholland. "Maar er zijn ook opleidingen die na de meivakantie starten, vanaf 10 mei."